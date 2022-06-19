بعد تحديد موعد الاستشارات.. لبنان الى "مرحلة من التجاذب العقيم"؟

وسطَ أزمات اقتصادية وسياسية حادة، وانقساماتٍ اتسعت هوتُها بين الأحزاب والقوى، وبرلمان فاقد للأغلبية، يستعدُ لبنان الخميس المقبل، لبدءِ مرحلة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد. فهل تبدد هذه الاستشارات مخاوف اللبنانيين من الدخول في فراغ دستوري؟

ورأى بولس أنّ هناك تعقيدات كثيرة تعترض تشكيل الحكومة، لا سيما من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

مفاجآت وتطورات كثيرة ستشهدُها الأيام المقبلة، فهل فعلا الرئيس نجيب ميقاتي هو المتصدّر الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة؟

وأوضح بولس أن هناك محاولات عدة لعرقلة كل المسارات الدستورية التي قد تساهم بانفراج الوضع الراهن، لافتاً الى إمكانية الدخول في فراغ رئاسي ما يعزز من التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي اللبناني كما جرت العادة!