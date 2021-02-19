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بعد تلقيها لقاح كورونا.. ماذا قالت الحاجة نعيمة وهبي؟

19 - فبراير - 2021
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حثت الحاجة نعيمة وهبي “أم عاطف” اللبنانيين على تلقي لقاح كورونا، حيث نقلت لهم تجربتها ورضاها عن هذه الخطوة التي اعتبرتها ضرورية، ومن خلال مقطع فيديو ارسلته إلى “صوت بيروت انترناشونال” تمنت أن يسمعها الجميع وألا يخافوا أو يترددوا في تلقي اللقاح، حيث قالت “أنا اليوم كنت موعوده أعمل اللقاح وخيفاني بين أيه وبين لا، ولكن لما عملته بشجع كل واحد يساوي لان كتير كان سهل والفحص حلو والوقت حلو وكل شي حلو، والشاطر يزمط بحاله يساوي”.

ويوم الأحد الماضي انطلقت حملة التطعيم الوطنية ضد لقاح كورونا في لبنان، والتي تستهدف الوصول إلى ثلاثمئة ألف شخص في مرحلتها الأولى. وكان أعضاء الطاقم الطبي والتمريضي في ثلاث مستشفيات رئيسية في بيروت أول المستفيدين من جرعات اللقاح، وقد تلقى الفنان صلاح تيزاني والذي يُلقب بـ”أبو سليم” اللقاح الأول أيضا عن فئة المعمرين.

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