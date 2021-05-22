بعد فيكن تتغدوا شاورما؟ السندويش يلامس ٣٠ الف ليرة

من مدينة صيدا، اضاءت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة على سعر سندويش”الشورما” الذي ارتفع من ٤ آلاف ليرة إلى حوالي الـ٣٠ الف ليرة، وكيف اثر ذلك على المحال التي تبيع الشاورما، وفيما ان كان لا يزال باستطاعة العائلات الكبيرة شرائها، اذ من خلال عملية حسابية بسيطة يظهر ان ٧ افرد يحتاجون الى ١٩٠ الف ليرة كي يتمكنوا من تناولها وذلك من دون شراء المشروبات الغازية.

صاحب محل لبيع الشاورما أكد “منذ سنتين فتحت المحل، كان سعر السندويش ٤ الاف للوسط، و٧ الاف للكبير منها، حيث كان سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة، اليوم سعر السندويش ٢٦ الف ليرة، ومع الازمة الاقتصادية كل هدفي التمكن من تأمين رواتب العمال التي بالطبع زادت”، واضاف ” بعد ان كان الشاورما سندويش الفقير لم يعد بامكان الاخير ان يشتريها، اذ ٢٠ في المئة فقط من المواطنين يمكنهم ذلك” وشرح “قبل رمضان كان كيلو الدجاج ٢٥ الف ليرة واللحمة ٦٠ الف وفي العيد وصل سعر الدجاج الى ٥٥ الف ليرة اما اللحمة فوصل سعرها الى ١١٠ الاف ليرة”.

واكد “اعمل للمحافظة على جودة السندويش للمحافظة على اسمي في السوق”، وتطرق الى اسعار بضاعته التي يشتريها بالدولار من صحون الى الورق والاكياس والكبيس وغيرها.

وقال موظف في المحل “المشكلة من التجار الذين لا يرحمون الشعب”، والى المسؤولين توجه بالطلب اليهم ان “يخافوا الله”.

كل القطاعات تعاني في لبنان، وفي حال استمرت المطاعم على هذا الوضع فان مصيرها مهدد، كما يصعب على المواطنين الاستمرار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.