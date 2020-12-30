بقلب الأحياء أحياء.. قصة معاناة سيدة لبنانية مع مرض مزمن

في شارع سيروب احد احياء صيدا الفقيرة، تعيش جمال (48 سنة) الام لثلاثة اولاد التي فقدت زوجها قبل ست سنوات، وضعها الصحي لا يطمئن، فهي مصابة بمرض مزمن ونادر “كرون ديزيز” الذي يصيب الجهاز الهضمي، وهي بحاجة الى مستلزمات طبية شهرية كذلك الى عمليتين جراحيتين. وضعها الاقتصادي سيء حتى ان الامر وصل بها الى ان تشتهي شرب كوب عصير من عند جارها.

طلب جمال الوحيد في الحياة ان تشعر انها انسان في بلد نسي المسؤولون عنه معنى الانسانية، وبحسب ما قالته في برنامج “بقلب الاحياء احياء” مع الاعلامية سابين يوسف فقد تم تشخيص مرضها منذ 20 سنة، حيث كانت في مرحلة متأخرة، كما انها خضعت لعدة علاجات وحصل اخطاء طبية كثيرة معها، اذ خضعت لعمليتين جراحيتين الاولى لم تنجح، وبعد 20 يوما خضعت لعملية ثانية لتصحيح الوضع ولكن من دون نتيجة بل على العكس ساء الوضع اكثر.

لم يعترف الاطباء بخطئهم، حاولت جمال السفر الى المانيا للعلاج لكن لم تتمكن من ذلك، قصدت الاردن وكشفت هول الوضع الصحي الذي اوصلها اليه الاطباء في لبنان.

قبل فترة، قصدت جمال طبيباً في الجامعة الاميركية، وكما قالت صدم بحالتها، واطلعها انها تحتاج مبدئياً الى عمليتين في الامعاء والمخرج، وتكلفة العملية تترواح بين 30 الى 50 الف دولار، اذ فرق الوزارة للسرير فقط من 18 الى 20 مليون ليرة.

كانت امنية زوج جمال ان يؤّمن لها الدواء، وعندما غادر المنزل اخر مرة قال لها لن اعود ان لم استطع تأمين الدواء لك، وكما قالت “لم يعد، فقد فارق الحياة بجلطة دماغية”.

وعمن يساعدها قالت “الدنيا بعدها بالف خير، هناك العديد من اصحاب الايادي البيضاء”، وعن امنيتها قالت “ان افرح باولادي”.