بلدة عين دارة "عطشانة"

المياه ، الوسيلة الاساسية للعيش مفقودة من بلدة عين دارة العائمة على المياه ، ومنذ أشهر ، تشهد

البلدة جفافًا في خزانات مواطنيها على الرغم من تبرع جهات حزبية وفعاليات البلدة لمادة المازوت من اجل تشغيل مضخات المياه ، الا ان. الاهالي استفاقوا على تبخر المازوت ومعه المياه.

واعتراضًا على انقطاع المياه نظّم الأهالي وقفة احتجاجية في سوق البلدة وطالبوا الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس البلدي ايجاد حل لهذا الموضوع.

رئيس بلدية عين دارة مارون بدر اكد في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ان مشكلة المياه هي من مسؤولية مصلحة المياه.

الى بئر المياه والمضخة توجهنا لمعاينة المكان وهناك كانت المفاجأة.

اما المخالفات على شبكة المياه فرصدتها عدسة صوت بيروت.