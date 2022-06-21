بلوك رقم 1 في شمال لبنان ذهب أبيض في البحر

بحرهُ و برّه كنزٌ ، في برّهِ ترابٌ تليق به الفصول الأربعة و في بحرهِ ثرواتٌ مائيّة بفسفورٍ و يودٍ إضافيّ .

في أنفه، دواليب الهواء تستقبلك كعلمٍ يرفرف على وقع نغمات الرياح و صوت هدير الموج، مداً وجزراً على خطوط تماس الصيادين. وهنا شابة لبنانيّة ورثت من اجدادها مهنةً وإنتماء، وعزيمة ببياض الملح، تلمع تحت ضوء الشمس نهاراً و تتنقّى من نسمات الليل بعد المغيب. جيسيكا نجّار، تستثمر في الثروة المائيّة تنقّب دون حسابات ، تستخرج دون مفاعيل سياسية، و تنتجّ لأجل هذه الارض.

تطوّر جيسيكا عملها،عبر دمج مقدرات الشباب في التسويق و السوشيل ميديا مع خبرات الأباء و الأجداد من كانوا في دنيا ملح للارض

ما الذي يمنع أن تصبح الملاحات في أنفه كما في أيطايلا مقصداً للسياح، وباباً للإستثمار من حولها بقطاع المطاعم و الترفيه؟ لا شيء، فنحن أمّة لا يرفع ضغطها ملح الازمات.

في الوقت الذي يتخلى لبنان على بلوكات البترول في الجنوب،هناك في الشمال بلوك رقم 1، ذهب أبيض ، ملحٌ بطعم السُكر.







