بهاء الحريري يقدم ٤٠٠ جهاز تنفس للصليب الأحمر

قدم الشيخ بهاء الحريري 400 جهاز تنفس للصليب الاحمر، وبحسب ما قاله ممثل الصليب الاحمر اندريه مطر لمراسلة صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “نشكر السيد بهاء الحريري على هذه التقدمة، التي تمت بواسطة السيدة سلمى عاصي مشكورة، كون لدينا مواصفات محددة للاجهزة التي نتسلمها”، واشار الى انه “نتمنى ان نستطيع توزيع هذه الاجهزة في اسرع وقت ممكن، ومبدئياً سيتم نقل عدد منها الان الى بيروت بسبب الحاجة اليها”.

وتابع مطر “كصليب أحمر لبناني وزعنا أكثر من 260 آلة أوكسيجين للشعب اللبناني وذلك من خلال آلية معتمدة من الصليب الأحمر اللبناني تقوم على تواصل مريض كورونا معنا على الخط الساخن 1760 وارسال تقرير طبي يؤكد حاجته للجهاز مع تفاصيل محددة وبعد وصول الطلب تكشف لجنة طبية عليه ليتم اعارة الجهاز للفترة الزمنية التي يحتاجها المريض وهي مبدئياً 15 يوم، وبعد استعادتها يجري تعقيمها وتجهزيها لمريض آخر”، واشار “اجهزة التنفس موجودة في منطقة رومية حيث يتم توزيعها على مختلف المناطق”.