بهذه الطريقة تستردون اموالكم من البنوك

استعادة اموال المودعين عنوان على شاكلة استعادة الاموال المنهوبة، كلاهما نهب عن غير وجه حق، والبحث عنها تقطع السبيل اليه. عوائق قانونية واخلاقية تحول بين المودعين واموالهم لكن ثمة من يقول بان عودة اموال المودعين ممكنة ومن اصحاب هذا الرأي الخبير المالي والمصرفي دان قزي الذي اطلع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على الطريقة الممكنة لاستعادة اموال المودعين.

“يجب قسم المودعين الى قسمين” قال قزي قبل ان يشرح “85 بالمئة من المودعين في الحالة التي نحن فيها اليوم يمكن رد اموالهم بشكل كامل بالدولار، اما الـ 15 بالمئة المتبقية يجب ايجاد حل لهم، فبسبب عدم وجود قانون الكابيتال كونترول هناك جزء من الاموال يتم تهريبها، وجزء من الحل هو في محاولة استعادة جزء من الاموال المهربة بعد تاريخ 17 تشرين والقسم الثاني هو ما يسمى بـ bail-in، اي ان الوديعة التي لا يتم ردها يجب اخذها من خلال حل وسط مع المصرف فبدلا من ان يمتلك المساهمون القديمون 100 بالمئة يمكنهم امتلاك 25 بالمئة مقابل ضخهم رأسمال جديد على المصرف والـ75 بالمئة تكون لتعويض المودعين”.

واضاف قزي” اذا انتهينا من مشكلة الوداع، حاكم مصرف لبنان لديه 17 مليار ونصف المليار دولار اضافة الى الذهب اي نحو 36 مليار دولار يجب استخدام نصفها لاعادة الثقة للمودع الصغير، فالمشكلة الاساسية تمكن في غياب ثقة المودع بان المصارف سترد له امواله لذلك يريد سحبها جميعها”.

ما قاله قزي يبقى ضمن الخطوات الممكنة في حال وجدت الارادة، لذلك وحتى الساعة لا رغبة لدى المصارف برد ما سلبته من المودعين.