بوتين يحذّر

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

و تفاخر بوتين بأن القوات الروسية التي تستخدم مضادات للطائرات أسقطت عشرات المقاتلات الأوكرانية “بسهولة بالغة”.

ولم يذكر بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا استهدافها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. وقال بوتين إن “الضجة” المتعلقة بتزويد أوكرانيا بأسلحة غربية الغرض منها هو إطالة أمد الصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خططا لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ هيمارس عالية الدقة بعد أن تلقى تطمينات من كييف إنها لن تستخدمها في ضرب أهداف داخل روسيا.