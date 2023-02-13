" بوسة و غمرة "هدية الفالنتاين هذه السنة ..

دبدوب ، ورد ، سنسال أو خاتم ذهب .. هكذا اعتاد اللبنانيون ان يحتفلوا بعيد الحب .. فهدية يحملها أصحاب العيد لشركاء حياتهم عربون حب ووفاء ..

أما اليوم و مع استفحال الازمة الاقتصادية في لبنان .. فكيف يحتفل اللبنانيون ، أو ” هل يحتفلون من أصله “؟

ورود حمراء و دباديب كبيرة و صغيرة تملأ واجهات محال لبنان من تجار يأملون أن يحرّك هذا العيد شيئاً من الركود الحاصل في الاسواق .. و مع أسعار الدباديب الخيالية التي يتخطى بعضها ال ١٠٠$ كيف هي الحركة هذا العام؟

وبالنسبة لأحمر العيد فقد غاب عن معظم محال الألبسة إلا القليل منها ، فبعضٌ منهم ” بعد عندن أمل ” ان يكون الحب بين الحبيبين أقوى من جيبة فارغة و “هموم مليانة”..

فماذا عن الذهب ؟ الهدية الأغلى و الأحلى على قلوب النساء ..قجة البيت للأوقات الصعبة الذي يلجأ لها معظم اللبنانيين اليوم؟

فعلى ما يبدو أن الحب هذه السنة سيكون للأغنياء فقط … أما للمعترين فاكتفوا ببوسة و غمرة و عبّروا فيها عن حبهم بالأفعال و الأقاويل!