تترنح “ميلا” تحت وطأة مرض قبض على نخاعها الشوكي ومنعها من اللعب

حملتها فرح في احشائها 9 اشهر لتأتي الطفلة ميلا الى هذه الدنيا وتزين حياتها، الا ان القدر شاء ان تكون هذه الطفلة ضحية مرض نادر يعد من اخطر الامراض في العالم.

تترنح ميلا ابنة الـ 7 اشهر تحت وطأة مرض قبض على نخاعها الشوكي فاجلسها مانعا اياها عن ممارسة حقها في المشي واللعب مع شقيقيها مروان ومحمد.

ترفض عائلة مرزوق الاستسلام للمرض، تحاول الوالدة من خلال تطبيق بعض التمارين ان تنشط عضلات ميلا وتساعدها على الحركة. بالدموع قالت الوالدة فرح “اتمنى لو تتمكن ابنتي من لمسي على وجهي او ان تغمرني”.

بين اليأس وعدم الاستسلام تعيش العائلة ظروفاً صعبة لتبدأ رحلة جديدة من البحث عن العلاج والتي اكتشفت بانه يكلف الملايين فلجأت الى الخيرين عبر نشر قصة ميلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المساعدة المالية، وقالت فرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “تكلفة الدواء الخاص بحالة ميلا مرتفعة جدا وهي مليونان و125 الف دولار، الا انني من خلال هذه الحملة لدي املا كبيرا بالوصول الى جمع المبلغ، ولا يمكنني ان استسلم، كل ما اريده ان تعيش ابنتي بشكل طبيعي وليس على اجهزة”.

ببقعة امل تتمسك فرح، وبجرعة دواء قد تسمح لابنتها بان تعيش حياة طبيعية.