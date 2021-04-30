تجارة العملة المعدنية أصبحت مربحة بالدولار فهل ستبدأ بجمعها؟

العملة المعدنية اللبنانية باتت قيمتها المعدنية أكبر من قيمتها النقدية، فمنع إنهيار الليرة يلجأ البعض لشراء العملات المعدنية المصنوعة بمادة النيكل والنحاس والتي هي من فئة ٥٠٠ و٢٥٠ ليرة ليبيعها فيما بعد كخردة معدنية يعاد تذويبها ليكون المردود بالدولار الاميركي.

بائع خردة أكد لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران ان “ان قيمة ٥٠ الف ليرة من فئة ٢٥٠ ليرة تباع بـ ٦٠ الف ليرة، الا اننا لا نبيع ولا نشتري عملتنا الوطنية كونها رمزاً من رموزنا، هذا اضافة الى انها مطلية بالذهب”.

ومع الانهيار المستمر بقيمتها الشرائية، قد نشهد مع الأيام المقبلة، انعداماً تاماً لوجود هذه القطع المعدنية في الاسواق، لانه ببساطة سيكون مصيرها الصهر بفضل سياسة “الصهر” وشركائه من المنظومة الفاسدة.