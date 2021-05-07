تداعيات تهريب المخدرات.. التجار يناشدون الدولة لوقف هذه الافة

لا تزال تداعيات تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية تتفاعل، وفي هذا الإطار ناشد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب عبر “صوت بيروت انترناشونال” المعنيين للتحرك لوقف هذه الآفة خوفاً على ما تبقى من اقتصاد وطني متهالك، وقال “لا شك أن القرار السعودي بمنع استيراد الخضر والفاكهة أو مرورها عبر اراضيه الى دول الخليج له انعكاسات سلبية على المزارعين اللبنانيين وبالتالي على الاقتصاد اللبناني ككل” واضاف “نصدر خضر وفاكهة الى دول الخليج بعشرات ملايين الدولارات سنوياً”.

وأكد البواب لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل ان “الخوف من ان يكون القرار بداية لمنع أمور أخرى، وقد تابعنا ما اعلنه السفير السعودي وليد بخاري عن مقدار كمية المخدرات التي ضبطت خلال الاعوام السابقة والتي بحسب قوله تكفي لاغراق كل المجتمع العربي بهذه الآفة” وأضاف “كل الدول تشهد مثل هكذا حالات، لكن ان يتكرر الامر فذلك مرفوض، ونحن كتجار تحدثنا منذ زمن عن ضرورة عدم ابقاء الحدود مفتوحة ومتفلتة، والجميع يعلم ان هناك ١٣٤ معبرا غير شرعي بين لبنان وسوريا ويجب اغلاقها، وقدمت بريطانيا مساعدات من اجل ضبطها، من كاميرات حرارية الى تجهيز الجيش، والامر لا يتعلق بالناحية التجارية فقط بل بالناحية الاخلاقية والتربوية، اذ لا يمكن ان نستمر في ضرر الدول العربية وغيرها من الدول”.

واضاف “اذا امتد القرار السعودي الى الصناعة والتجارة، عندها تكون الكارثة الكبرى، والخسائر بمئات ملايين الدولار، فلبنان يصدر حوالى ٤ مليارات دولار سنوياً ويمكن ان يزداد الرقم كون كلفة اليد العاملة اصبحت رخيصة لذلك نتمنى ان تعالج السلطات اللبنانية الامر بشكل فوري”.

تشتد الامور يوماً بعد يوم، المطلوب من الدولة اللبنانية تصرف عقلاني واكثر حزماً تجاه كل من يمس بأمن الدول العربية ويضرب الاقتصاد الوطني.