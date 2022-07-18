تراجع ملحوظ في أسعار الفاكهة والخضار

لم تعد البورصة في لبنان تقتصر فقط على أسعار العملات والمعادن الثمينة، بل توسّعت لتشمل أسعار الخضار والفواكه التي سجلت في الأسابيع الماضية أرقاماً خيالية.فبعدما تخطى سعر كيلو الخيار عتبة الـ40 ألف ليرة، سجل سعر كيلو البندورة رقماً قياسياً مع تجاوزه حدود الـ60 الف ليرة.

ولكن هذا الاسبوع لاحظ العديد من اللبنانيين تراجعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفاكهة في المحال التجارية، بعدما كانت قد سجلت في الاشهر الماضية ارتفاعاً جنونياً.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، بات سعر كيلو اللوبية 13 الف ليرة، بعدما لامس حدود الـ130 الف ليرة، في حين ان سعر كيلو الكوسا بات 20 الف ليرة، بعدما كان قد تخطى الـ50 الف. أما اسعار الخيار والبندورة فشهدت تراجعاً كبيراً حيث لم يعد يتخطى سعر الكيلو الـ16 الف ليرة.

وكما الخضار، كذلك الفاكهة، لا سيما الموسمية منها، والتي باتت موجودة في الاسواق بكثرة وبأسعار مقبولة الى حدّ ما، مقارنة مع الغلاء الكبير الذي يضرب لبنان.

هل توقف التصدير سيؤدي الى انخفاض الاسعار محليا؟

ان الاسعار على المستوى المحلي مرتبطة بارتفاع اكلاف الانتاج من البذور الى الاسمدة، اضف الى ذلك اسعار المحروقات الذي يؤدي تلقائيا الى ارتفاع تكاليف النقل.

اذاً اليوم تشهد اسعار الفاكهة والخضار ارتفاعا ملحوظا، فهل سينتقل ذلك الى اسعار اللحوم والسلع الغذائية؟