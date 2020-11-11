تسببت العقوبات على “حزب الله” بخسارته وظيفته… ابن الاوزاعي يناشد دول الخليج

هنا الاوزاعي، احدى افقر المناطق البيروتية، واكبر الخزانات الشعبية للثنائي الشيعي، “حركة امل” و”حزب الله”. على رصيف الطريق وضع “ابو يوسف” بسطته ليحارب البطالة بالصابون، بعدما تسبب “حزب الله” بحرمانه من وظيفته.

وبحسب ما قاله محمد قداحة “ابو يوسف” لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتت “كنت موظفاً في مصرف جمّال ترست بنك لنحو 8 سنوات، قبل فرض العقوبات الاميركية، التي اسفرت عن حرماني من وظيفتي قبل حوالي السنة” واضاف “فكرت بما يجب عليّ القيام به، اذ لا احد يساعد غيره، والسياسيون لا يسألون عن الشعب، وانا رب عائلة، لدي 3 اولاد يحتاجون الى طعام وملبس وغيرها من الحاجيات، وقبل 25 يوماً اضطررت الى فتح هذه البسطة الصغيرة تحت الدرج كي اتمكن من تأمين قوت اولادي، بالحد الادنى كي اتمكن من شراء ربطة خبز لهم”.

واكد “ابو يوسف” انه لا يتبع اي من الاحزاب والسياسيين، همّه اولاده وكيفية تأمين مستقبل افضل لهم وقال “بسبب السياسيين فرضت العقوبات الاميركية، اخترب بيتنا بسبب الاحزاب والسياسيين”.

“ابو يوسف” كفر بسياسيي لبنان فناشد المملكة العربية السعودية والامارات النظر الى حالته ومساعدة الشعب اللبناني، وقال “اوجه رسالة الى ولي العهد الامير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، ان يهتما بنا وبلبنان من جديد، واتمنى من الله ان يمنحهما العمر المديد، ونحن معهما”.