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تصحيح الأجور وبدل النقل.. شح في الإمكانات ووفرة في اللجان

منذ 4 ساعات
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يخوض قاسم مسابقة الوقت يوميًا، مسابقة باتت تتطلب مزيدًا من اكتساب الدقة، يوازن بين دوام العمل ودوام التعلّم ويعطي للعمل الأولوية في كثير من الأحيان، إختصاص صيانة الساعات طرأ على اختصاص الهندسة الذي يحصّل علومه في الجامعة، الأجر هنا يفوق الحدّ الأدنى لأجور مهنته المستقبلية.

الأجور حديث يُتداول في كل مكان، تحت قبة المجلس الاقتصادي اجتمعت الهيئات والاتحاد العمالي العام، ووزارة العمل، أقرت جميعًا زيادة ستمئة ألف ليرة على الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص وزيادة ثلاثين ألف ليرة على بدل النقل اليومي زيادة الأجور لا تعتبر حلًا مستدامًا لتأمين معيشة الناس، يقولون هنا، أي حركة جديدة لسعر صرف الدولار قد يعرّض الأجور إلى هزة أخرى، هزة بات الشارع اللبناني معتادًا عليها طالما لم يخرج من الانهيار بعد.

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