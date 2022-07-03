تصليحها لا يُحتمل: غلاء جنوني في أسعار قطع غيار السيارات!

إضافةً إلى مشاغل اللبنانيين اليومية، والصعوبات المعيشية الكبيرة، باتَ إصلاحُ أعطالِ السيارات همّاً يفوقُ قدرة المواطن على تحمّله، ويضاف إلى لائحة الهموم التي ترهقُهُ، والمرهونة ببورصة الدولار

كحال كل المواد المستوردة، ارتفعت أسعار قطع الغيار المستوردة بشكلٍ جنونيٍ، ليصبحَ المواطن مضطراً إلى ركن سيارته، والاستغناء عنها ريثما يستقر سعر صرف الدولار، وقد يحاول الاعتماد على النقل العام كوسيلةٍ بديلة، إلّا أن نار غلاء التسعيرة وعدم تقيّد عدد من وسائل النقل العام بالسعر الرسمي كواه في الجهة المقابلة.

ومن جانبهم، يقول أصحاب الباصات العمومية إنهم يتذوقون الهمَّ نفسَهُ، إذ أن إصلاح أي عطلٍ بسيط يطرأ بات يكلّف عَشَرةَ أضعاف السعر القديم

هذا الواقع السوداوي لا يعيشه المواطن فحسب بل انسحب كذلك على أصحاب مصالح تصليح السيارات، الذين يعتمدون في عملهم على بضائع كلها مستوردة من الخارج ويقعون ضحية التجار الذين يحتكرون البضائع ويضعون أسعاراً مرتفعة لتحقيق مكاسبَ وأرباحٍ عالية

وضع سوق قطع غيار السيارات كارثي فقد ارتفعت أسعار القطع في بلد المنشأ أصلاً وزاد سعرُ نقلِها حوالي 50 بالمئة بسب قلة الشحن الى لبنان، وأدى ذلك الى تراجع بيعِها بعدما ارتفع ثمنُها ولم تعد بمتناولِ فئةٍ كبيرة من اللبنانيين، بينما دخلت الى السوق قطع مقلدة بجودة منخفضة وبسعر معقول