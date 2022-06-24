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تعديل تاريخي في مجلس الشيوخ الأميركي

منذ 57 دقيقة
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أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أوّل مشروع قانون منذ عقود، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة.

المشروع الذي وصف بالخطوة التاريخية غير المسبوقة، تبنّاه خمسة ستون نائباً جمهورياً وديمقراطياً، ورفضه ثلاثة وثلاثون، ويتوقع ان يصدّق عليه اليوم مجلس النواب، وهو يفرض قيوداً محدودة على اقتناء الأسلحة الناريّة ويوفّر مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

ويأتي ذلك بعد ساعات على الغاء المحكمة العليا الاميركية، قراراً لولاية نيويورك، كان يُقيّد حق حمل السلاح في الأماكن العامة.

في وقت قدّرت مؤسسات بحثية عدد الأسلحة الفردية بين ايدي المدنيين في البلاد بنحو 400 مليون قطعة.

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