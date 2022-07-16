تعرّفن الى علامات الرجل البخيل قبل الزواج!

لا تحبّذ الكثيرات الارتباط برجل بخيل، لأنه، وبحسب باحثة إجتماعية، سيتحوّل البخل في المستقبل الى “مصيبة” تقود على الارجح الى الطلاق، خصوصاً إذا تمّ اكتشافه بعد الزواج.

وأشارت الباحثة إلى أن تحوّل المرأة إلى معيلة، قد يسبب مشكلة لوجود نزاع حول القرار الاقتصادي للأسرة، وأن تلك الحالات منتشرة أكثر في الطبقات الدنيا، مثل العاملين في خدمة المنازل.

من علامات الرجل البخيل:

1- أن يكون بخيلاً في المشاعر.

2- يعلّل كل اختيار له بناحية مادية.

3- يتغيّر لونه ونبرات صوته عند الدفع المالي.

4- يتجنّب الإنفاق بطريقة ملحوظة، ويأمر الناس، ينصحهم بالبخل والشحّ.

5- يخاف من أي مغامرة قد تكلفه نقوداً

6- لا يبدي اهتماماً بالطعام الجيد، ولا يستمتع بالوجبة عند تناولها إذا كان يدفع ثمنها من جيبه.

7- لا يمنح أصحاب الحق حقوقهم، ولا يكافئ المجتهدين.

8- قليل الهدايا.

9- يستخدم غالباً أدوات الآخرين.

10- غالباً ما يكون متحدّراً من والدين بخيلين.