تعرّفوا إلى أصغر مزارع في لبنان!

“ما تزرعه سوف تحصده”! إن زرعت جيلاً معتاداً على خمول سهولة المصروف وكسل ألعاب الفيديو، سوف تحصد شباباً من جيل شبابٍ كسولٍ في الحسابات المجمّدة في المصارف ينتظر موسم قطاف الفوائد المضروب، وإن زرعت جيلاً معتاداً على العمل بالأرض، سوف تحصد مواسم خيّرة بمستقبلٍ إنتاجيّ لا يرضى أن يعيش “بعلاً” بل من ينكش ويزرع ويحصد ويصدّر، بلا جميلة الإقتصاد الريعي. في قرية مرستي الشوفية يكبر سراج كشتلةٍ في ربيعٍ مُزهر.

يطلق والده على هذا الحقل تسمية الحقل النموذجي للزراعة المستدامة، تسمية تعبّر عن نفسها كتربة تعرف شمسها ومياهها إلى حدّ العشق.

من عمر الست سنوات وهو يعمل في هذه الأرض، يزيد إلى عمره سنيناً وإلى روحهِ صفواً ونقاء.

مع سراج نودّع جيلاً سابقاً من أجيال الإقتصاد الريعي ونستقبل جيلاً منتجاً من وحي هذه الأرض.







