الأحد 19 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 13 نوفمبر 2022 |
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تغيير شهر "نوفمبر" إلى "موفمبر"

منذ دقيقتين
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للمرأة أعياد و أيام عديدة مخصصة لها، لذا حان الوقت لتخصيص شهر للرجال. كيف لا و الرجل هو الأب و المعيل و السند للشقيقة، و الابنة و الأم و الزوجة و الحبيبة؟!

“موفمبر” هي مبادرة عالميّة للإعتناء بصحّة الرجل. المعروف عنه بإهماله لصحته وحتى تكابره على الألم و المرض، فهو يخشى الإنتقاص من ذكوريّته.

إلى مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية وصلت الحملة. لبست الدنيا اللون الأزرق، وفُتلت الشوارب تحيّة للرجال!

البروستات هو من أهمّ الأمراض الذي يجب على الرجل الوقاية منها، والكشف المبكر هو مفتاح السيطرة عليه بقوّة الطب.

يشرح الدكتور غنطوس مفصّلاً عن كيفيّة الإعتناء بصحة الرجل، فالأخير سند للعائلة كلها.

“نوفمبر” هو شهر من السنة أما “موفمبر” فهو كل يوم في السنة بقوة “التيستوستيرون”!

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