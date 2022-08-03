تفجير المرفأ: ذكرى بلا عدالة

المكان مرفأ بيروت .. الزمان ٤ اب ٢٠٢٠ الساعة السادسة وسبع دقائق.. الحدث ؟ تفجير مرفأ بيروت الذي قتل أكثر من ٢٠٠ شخص وأصاب نحو ٦٥٠٠ جريح، وتسبب بتشريد آلاف العائلات ودمار قدّر بمليارات الدولارات.. الجريمة الأكبر ؟ حلول الذكرى الثانية للتفجير التاريخي بلا عدالة حتى الآن مع عرقلة واضحة من السلطات الرسمية للتحقيقات جعلته مُعلّقاً من دون “حقيقة واضحة” حتى الآن .

فما الذي حصل ؟ . لا إمكانية للإجابة عن هذا السؤال، سوى من خلال التحقيق، الذي عرقلته و ما زالت تعرقله سلطة فاجرة فاسدة جددت لنفسها في انتخابات ايار الماضي…فاللي استحوا ماتوا اذ تم تقديم حوالي ٣٤ دعوى وطلباً لإعاقة عمل المحقق العدلي طارق البيطار وقضاة آخرين رفضوا الانصياع لرغبتهم في تنحيه كانت نتيجتها 258 يوماً من التعطيل من أصل 533 يوماً أمضاها بيطار في موقعه.

كلمة من وراء الشاشة، زيارة لقصر العدل.. اشتباك مسلح مفتعل على أبواب المدينة.. كافيين في وطننا لبنان لعرقلة تطبيق القانون .. فلا سلطة للقضاء ولا الاجهزة الامنية عند سلطة الاجرام ولا اهمية لضحايا انفجار يقتلون الاف المرات يوميا و لا دمعة اهاليهم .. فالى متى سيبقى التحقيق معلقاً؟

و اليوم لا يسعنا سوى ان نصلي من أجل الذين استشهدوا وتضرّروا..واثقين بأن عدالة السماء لن تترك مصاصي دماء الوطن لبنان يفلتوا بما فعلوه ويفعلوه بنا.