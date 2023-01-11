تفجير المرفأ... لا عدالة حتى الآن!

أكثر من سنتين مرّت على جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا جديد حتى الآن على صعيد التحقيقات… لا بل كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق لا يزال مستمرّاً منذ ما يقارب الثلاثة عشر شهرا!

و عليه، نظم اهالي شهداء المرفأ نهار الثلاثاء، اعتصاما امام قصر العدل في بيروت.. خرجوا فيه هذه المرة عن طورهم، بعدما فقدوا الأمل بدولة لا تعطيهم سوى وعود كاذبة بانفراجات قريبة تتعلق بالعمل على حل مسألة تعطيل التحقيق!

ويبدو أن ما قبل تحرك الثلثاء أمام قصر العدل ليس كما بعده… فهو يشكل مقدمة لتحركات تصعيدية يحضر لها الأهالي، لتتزامن مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى بيروت، خاصة وان الحديث قد كثر عن دور الأخير الذي يتعدى التحقيق المالي وصولا الى التحقيق في تفجير المرفأ.

فهل سيُحقق غضب الأهالي هذه المرة اي خرق في هذا الملف؟ او كالعادة، مكانك راوح؟