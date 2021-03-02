تقيدوا بهذه الشروط وإلا العودة إلى الاقفال من جديد

فتحت المحال التجارية ابوابها بعد اقفال عام استمر قرابة الشهرين، بروتوكول صحي فرض على هذه المؤسسات وضع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل في اخر تفاصيله رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة، حيث قال “كنا نفضل ان يكون المنحى مختلفاً منذ شهرين الى الان، فعندما نرى اغلاق قطاعات لشهرين فان الضرر كبير، ومع ذلك يجب ان ننظر بايجابيه، القرار الذي اتخذ منطقي وممتاز وقريب من الواقع فيما يتعلق بعدد الموظفين المسموح لهم بالعمل وقد طلب منا اجراء فحوص كورونا بعدد اكبر” واضاف “اتمنى ان تفتح المطاعم ابوابها كونها تشكل حالة في لبنان، وان كان ذلك بشروط قاسية في الفترة الاولى”.

وعبر قصعة عن مخاوفه من اعادة اقفال البلد بعد اشهر، وقال”هذا سيكون بمثابة الضربة القاضية للقطاع”، واعتبر انه “كان يجب على وزارة الصحة الوقوف اكثر الى جانبنا”.

حتمية فتح المؤسسات واعادة اقفالها امر شبه مؤكد، مقابل استهتار وزاة الصحة من جهة والمواطنين من جهة اخرى.