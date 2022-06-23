تمديد مهلة تقديم البيان عن أعمال 2022

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم مذكرةً طلب فيها من مصلحة القوى العاملة ودائرة مراقبة عمل الاجانب ودائرة رعاية العمال السوريين والدوائر الاقليمية في الوزارة تمديدَ المهل وعدم تحميل المواطن اية رسومٍ اذا كانت الاقامة او اجازة العمل منتهية الصلاحية من تاريخ 13/6/2022.

من جهته، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه حتى29/07/2022 ضمناً، مهلةَ تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلتُه الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة المتوجِبة عنه.