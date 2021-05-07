توضيح وإعتذار من برنامج “أبو شفيق أونلاين” حول اللغط الذي حصل فيما يخص الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أكد الإعلامي وسام صباغ، مقدم برنامج “أبو شفيق أونلاين” عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أنه في الأمس حصلت هفوة خلال الحلقة لا بد من توضيحها، وقال “لا ينكر عاقل عظمة شخصية الخليفة العادل عمر بن الخطاب، والذي تربعت محبته ومكانته في قلوب الجميع لعدله وحكمته وشجاعته، حقيقة ما حصل البارحة من ورود اسم الخلفية العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن اسئلة البرنامج عن طريق الخطأ لم يكن أبداً الغرض منه أدنى انتقاص لسيدنا عمر، بل على العكس تماماً، فحبنا وتقديرنا لرموزنا الإسلامية والتاريخية لا يزايد احد عليه”.

وأضاف “ما حصل عند ورود الاتصال وطلب المتصلة احتمالات لمساعدتها على الإجابة وكذلة لسان ورد اسم سيدنا عمر بن الخطاب ليس من باب الانتقاص لا سمح الله، ومع ذلك فإن كان قد صدر من برنامجنا عن لسان الضيف هفوة غير مقصودة طبعاً بحق الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، فإننا نعتذر عن ذلك، وتذكروا قوله إن لله عباداً يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره”.

من جانبه أكد الفنان فادي حرب أن “من تابع الحلقة يعلم كم كانت عفوية وتلقائية وكيف أن الهدف منها فتح باب الربح للمشتركين، وقد كنت متحمساً جداً، وما حصل ذلة لسان ونحن على الهواء مباشرة، لم اقصد ذلك بالتأكيد، ولم انتبه وإلا لصححت الأمر، وأقدم اعتذاري، فأنا كشخص وكفنان احترم جميع الرموز الدينية والشخصيات الدينية، ومن يعرفني يعلم اني تربيت في بيت مؤمن يحترم كل الأديان والمقامات الدينية” وأضاف “قدمت هذه السنة وللمرة الأولى أنشودة عن قدوم شهر رمضان المبارك” وجدد حرب اعتذاره وختم قائلاً “رمضان كريم علينا وعليكم وعلى على كل الأمة العربية والاسلامية”.