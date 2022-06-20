توقيع اتفاقية استجرار الغاز غداً

في حين إعلان تجمع اصحاب المولدات الخاصة اعتماد التسعيرة بالدولار او وفقاً للسوق الموازية، يعقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اجتماعاً غداً لتوقيع اتفاقية استجرار الغاز الذي سيتم بموجبها استجرار 700 مليون متر مكعب من الغاز من مصر عبر سوريا ما يسمح بزيادة 4 ساعات يومياً من الكهرباء. مصادر صوت بيروت انترناشونال تؤكد أنّ التوقيع حدث ايجابي وسط هذه الظروف، الا أنه لا يكفي في ظلّ وجود سلّة من الشروط المطروحة من البنك الدولي وأولها رفع التعرفة التي لم تتغير منذ العام 1994، تعيين هيئة ناظمة شفافة هدفها فصل السياسة عن ملف الكهرباء، تخفيف الهدر الفني والغير الفني أي أن تكون الجباية عادلة وتُدفع بالتوازي بين كل المناطق، اضافة الى منح البنك الدولي صلاحية الكشف على حساب الكهرباء في مصرف لبنان.







