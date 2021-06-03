توقيف صهاريج تهريب البنزين إلى سوريا!

نقل مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” ابراهيم فتفت الصورة من منطقة المحمرة – عكار، حيث قام عدد من الشبان بتوقيف صهاريج تنقل مادتي البنزين والمازوت متجهة كما قيل إلى سوريا.

احد الشبان قال “منذ ٥ اشهر ونحن نناشد المعنيين لتزويد محطات عكار بالوقود، اذ لماذا يفترض علينا ان نقصد بيروت لشراء المحروقات، في حين يمر امامنا يومياً عشرات الصهاريج التي لا نعلم وجهتها ولا اصحابها”.

سائق صهريج قال انه متجه الى دوار العبدة، والمازوت الذي بحوزته يعود للبعريني وهو مخصص للمولدات، لافتاً الى انه “مع الدولة والثوار، وكما طلب مني ان اتوقف فعلت”، في حين شرح شاب ان الصهاريج غير القانونية هي التي أوراقها مزورة، حيث يجري التأكد من قانونية كل صهريج.

وبعد تدخل الجيش اللبناني سمح لاصحاب الصهاريج باكمال طريقهم.