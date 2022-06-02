ثمن كلّ عضو من أعضاء الإنسان في السوق السوداء

كم تبلغ تسعيرة كل عضو في الجسم وفقاً للسوق السوداء؟

تجارة الأعضاء البشريّة ممنوعة تماماً في القوانين الدوليّة والمحليّة للبلدان، ومصنّفة كجريمة وعمل غير أخلاقي وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، والسبيل الوحيد للحصول على عضوٍ بشريّ هو من خلال تقديم طلب للجمعيات المرخّصة قانونياً والتي تمتلك قاعدة بيانات بالمتبرعين بعد الوفاة أو عن طريق متبرّع مباشر مع إتباع شروط عديدة منها ضمان سلامة المتبرّع، و إحترام السريّة.

أما أسعار الأعضاء البشريّة فهي ضمن العمل غير الشرعي والذي يُسمى بالسوق السوداء والذي ينشط في البلدان الفقيرة حيث يضطر الناس في هذه البلدان لبيع أعضائهم بسبب الحاجة أو في البلدان التي تعاني من حروب، حيث تنشط عمليات الخطف بهدف الإتجار بالأعضاء.

أما عن سعر الأعضاء في السوق السوداء فهي كالتالي :

– الجلد 10 دولارات لكل 5 سنتمرات مربعة

– الدم : يبلغ ثمن الكيس الواحد بين 80 و 150 دولاراً

– البويضة يتراوح سعرها بين 4 إلى 8 الاف دولار

– نخاع العظام بين 3 إلى 10 ألاف دولار

– القرنية : بين 5 إلى 11 الف دولار

– الأمعاء بين 2500 إلى 20 الف دولار

-البنكرياس حوالي 80 الف دولار

– الكبد بين 150 الف و 300 الف دولار

– القلب بين 200 الف و 400 الف دولار

– الكلية بين 300 الف و 450 الف دولار وهي الأكثر طلباً في العالم بسبب سعرها المرتفع

أغلى ما في الإنسان هو الضمير، السوق السوداء جريمة، والطريقة الافضل هي التبرّع للجمعيات التي تعمل ضمن الاطر القانونيّة والأخلاقية.