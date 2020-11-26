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جائحة كورونا تخطف شربل حداد.. فقد لبنان صاحب اليد البيضاء

منذ ساعتين
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لا تزال جائحة كورونا تحصد أرواح البشر، وتسرق الأشخاص من بيوتهم، لا تستأذن أحد، هكذا وبشكل مفاجئ تخطف الضحكات من على موائد الأسر، تماماً كما خطفت شربل.

خسر لبنان شربل حداد الأستاذ الجامعي وترك صدمة الفقد عند طلابه الذين ودعوه بكلمات الأسى وزفوا ملاكهم بأسمى كلامات الحب والتقدير.

فراغ موحش خلفه رحيل شربل داخل عائلته التي تستذكره كما قال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت بجلساته الدافئة والتي كانت تملؤها الصلوات للبنان.

عمل شربل حداد على تطوير الشباب وحثهم على دورهم الوطني الهام، كما حاول تقريب وجهات النظر بين الاحزاب اللبنانية، ساعياً لتبديل التنافس بالشعارات الطائفية والمذهبية الى المنافسة الشريفة بالمشاريع الشبابية وصنع القرار.

لن ينساك لبنان الذي تحب وستبقى وجهاً بارزاً على عرين ارزته، وستظل اعمالك الانسانية تتحدث عنك للاجيال.

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