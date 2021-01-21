جدال مع النائب قاسم هاشم عن مصير مستشفى الشيخ زايد في شبعا

نفى النائب قاسم هاشم ان يكون اغلاق مستشفى الشيخ زايد في شبعا سببه سياسي حيث قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف “انا اول من واكب وسمح باجراء الفحوصات وتابع موضوع المستشفى” واكد ان المستشفى “لم يقفل بل اقفل وليس بقرار سياسي، هناك لجان شكلت وفشلت، والمقاصد تسلمت المستشفى منذ سنة فقط”.

وشدد قاسم على ان “المستشفى اقفل لان الادارات فاشلة، بالقانون هناك لجنة ادارية تخلت عن مسؤوليتها كذلك اللجان التي سبقتها”، وعما سيفعل المصابون بكورونا اجاب “يمكنهم التوجه الى حاصبيا ومرجعيون والنبطية ومن قال ان كل المستشفيات مجهزة لكورونا” مشيرا الى انه “يجري العمل لانهاء كل العقبات من اجل اعادة تفعيل المستشفى التي يدور حول فتحها لغط وأنا أؤكد انه تم افتتاحها منذ زمن”.

اما رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي فشرح لـ”صوت بيروت انترناشونال” الية التسجيل من اجل تلقي لقاح كورونا حيث قال “ستطلق وزارة الصحة منصة لتسجيل اسماء من يريدون تلقي اللقاح، اما عبر الهاتف او بالاتصال مباشرة بالمركز او عبر المجموعات حيث يتوجب تسجيل الاسم الثلاثي ومكان السكن وفيما ان كان يعاني الشخص من امراض مزمنة، وبعدها يتم ارسال اسم مركز التلقيح”.

وعن تمديد الاقفال علّق “ضروري، نحن بوضع طبي كارثي، فالقطاع الصحي ينهار، واذا لم نتخذ هذه الاجراءات سنخسر الاقتصاد والصحة والبلد”.