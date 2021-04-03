جديد مسلسل الخبز… جيب معك كيسك لتاخد خبزاتك

بالرغم من انخفاض سعر ربطة الخبز الى ٢٥٠٠ ليرة، الا ان تعديل سعرها بحسب سعر صرف دولار السوق يعني ان الامن الغذائي للمواطن اصبح اداة يتداول بها في السوق السوداء، ووضع سعر ربطة الخبز على بورصة الدولار يعني التحكم بمصير هذا المواطن في ابسط الامور المتعلقة بوجوده، وبدلاً من ايجاد طرق لتخفيض سعر الربطة والمحافظة على جودتها، يتم القيام بتجارب لاستبدال كيس النيلون بكيس الخشخاش للتخفيف من كلفة الربطة، فما هو رأي المواطن بتبديل اكياس النيلون بالخشخاش؟

احد المواطنين قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة “لا نعلم ما هي نوعية هذا الكيس وفيما ان كان مضرا بالصحة من عدمه” وقالت مواطنة “لا نستبعد في هذا البلد ان يتم وضع الخبز في ورق” وقال آخر “اعتقد اننا سنصل الى مرحلة نقايض فيها البيضة بكيس نيلون وغيرها من الحاجيات”.

وعن جلب المواطن كيس معه لتعبئة الخبز فاصبحت الفكرة تتردد على مسامع اللبناني بأن الخبز قد يباع من دون اكياس لان ثمن الكيس يكلف البائع حوالي ٤٥٠ الى ٥٠٠ ليرة، وقال مواطن “يومياً احتاج ربطتي خبز لعائلتي”.. “الذي يحصل حرام الله لا يسامحهم، من مصلحة المسؤولين ان يعيشوا برفاهية والشعب عاجز عن شراء ربطة خبز”.

اذاً ننتظر اسبوعياً سعراً جديداً لربطة الخبز، ليبقى السؤال الاهم لماذا يتم الاستخفاف بالشعب واهمال الامن الغذائي للمواطن؟