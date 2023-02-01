جوزيف عون... رئيساً للجمهورية ؟

وسط الانهيارات الحاصلة، و تهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار ، و انعدام الأمن و الأمان .. يقبع لبنان حتى الساعة بلا رئيس ، فأربعة أشهر و ١١ جلسة رئاسية لم تنجح بإنتاج رئيس ينشتل لبنان من قعر جهنم الذي وصل اليه ..

إلا أنّ اللافت اليوم بروز اسم قائد الجيش جوزيف عون من جديد ليتولّى منصب الرئاسة !

و في التفاصيل ، بدأ اسم جوزيف عون يبرز على الساحة الرئاسية بين الأطراف السياسية خاصة في التحركات التي تصدّرت المشهد في الآونة الأخيرة، فموافقة قواتية اشتراكية غير رافضة لانتخابه ، وزيارة لافتة للانتباه قام بها نواب تكتل “الاعتدال الوطني” إلى اليرزة لإعلان “الدعم المطلق” للمؤسسة العسكرية…

و متل العادة يا سعادة ، معارضة – أقلها حتى الآن – أكد عليها الثنائي الشيعي بما يتعلق بطرح اسم جوزيف عون للرئاسة ، فحظوظ سليمان فرنجية عند الثنائي أكبر ، و هو يعمد الى تطويق قائد الجيش بمسألة التعديل الدستوري !

فهل تنجح المساعي بكسر حال الجمود الرئاسي .. أو سنشهد مزيداً من الفراغ على حساب الوطن ؟