حافظوا على سياراتكم ... "صعبة تجيبوا غيرها!"

سيارتك معطلة؟ “منزوعة و خربانة؟” حافظ عليها و “رقعها” فيمكن صار حلماً أن تشتري غيرها ..فمنذ بدء الأزمة الخانقة، صَعُب على اللبنانيين الميسورين منهم تغيير سياراتهم فما بالك اليوم خاصة بعد الارتفاع الخيالي للرسوم الجمركية منذ مطلع كانون الاول؟

أرقام خيالية و صادمة أحدثها التغيير في سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار المركبات و تسجيلها. هذا الأمر يهدد قطاع السيارات في لبنان، ويكاد ان يطيح به ويهدد مئات العائلات التي تعتاش من هذا القطاع.

فهل يهجر قطاع السيارات المستعملة لبنان الى بلاد أخرى ؟ خاصة مع استحالة قدرة التجار الاستمرار في هذه الظروف. ولا شك في أن القطاع مهدد وهناك العديد من معارض السيارات التي أقفلت أو ستُقفل بعد هذا القرار..

فالله يعين اللبناني .. بات محروماً من كل شيء “عالبطيء” .. و المسؤولون يتفرجون و “عمرو ما يرجع بلد!”