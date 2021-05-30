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حتى البطيخ الوطني عالدولار؟!

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 3:09 مساءً
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البطيخة الواحدة بسعر يفوق السبعين ألف ليرة لبنانية، قد يبدو الأمر عادياً ربما عندما يكون البطيخ مستورداً كما هو الحال في شهري آذار ونيسان، ولكن هل من المعقول أن تكون هذه أسعار الانتاج المحلي؟

البطيخ المنتشر في الأسواق اللبنانية اليوم، هو بطيخ لبناني من انتاج الجنوب اللبناني تحديداً، يصل سعر الكيلو منه الى ٦ آلاف ليرة فهل يعد ذلك منطقياً؟ وكيف يبرر التجار ذلك؟

“تكلفة البطيخ ونقله مرتفعاً” بحسب ما قال احد التجار لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان في حين قال عسكري متقاعد في الجيش ” بعد ٢٥ سنة خدمة في الجيش اللبناني، ليس باستطاعتي شراء بطيخة، فراتبي لا يكفي لشراء الطعام والشراب”.

تقارير زراعية تحدثت عن أن سعر الكيلو في ارض المزارع، يبلغ ٣ آلاف ليرة، بينما كلفته من ايجار ارض وحراسة وري وبذور واسمدة ومبيدات لا تزيد عن الـ٥٠٠ ليرة، وبالتالي يحقق التجار ارباحاً تزيد عن الـ٣٠٠٠ ليرة في الكيلو الواحد اي ما يزيد عن الـ ٢٠ الف ليرة في البطيخة الواحدة.

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