حتى زيت الزيتون انغمس بلعبة الدولار!!

من كان يتوقع ان لبنان الذي تكسوه اشجار الزيتون سيواجه ازمة زيت زيتون، فبعد الشح في الموسم يواجه سوق الزيت هجرة بكميات كبيرة اذ يعمد التجار الى تسفيره للخارج بغية كسب عملة صعبة وجني ارباح اعلى.

عوامل عدة ادت الى هذه الازمة لاسيما كما قال احد العاملين في انتاج زيت الزيتون الى مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران ان ” الخبراء قدروا الانتاج بين 35 الى 45 بالمئة وهي نسبة منخفضة، ويعود ذلك الى تسفيره الى الخارج لاسيما الى استراليا حيث يوجد عدد كبير من اللبنانيين المقيمين هناك، فيتم شحنه الى ذويهم من لبنان للحصول على العملة الصعبة، اذ بمبلغ مئة دولار يمكن شراء تنكتين من الزيت”.

اذاً يدخل زيت الزيتون عالم الاحتكار لنكون على مشارف ازمة زيت الى حد ما، وعوض ان ينغمس هذا الزيت بالطعام انغمس وللاسف بلعبة الدولار.