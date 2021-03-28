حتى مهنة ماسح الأحذية عم تنقرض بلبنان!

“عايش بالذل” هذا ما قاله ماسح الاحذية حسن قاسم مصطفى (٢٩ سنة) من سكان الزهراني الذي يجلس على قارعة الطريق ينتظر زبوناً ليحصل على حفنة من الليرات مقابل الخدمة التي يقدمها، مضيفاً في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة ” منذ ان كنت في الـ١٢ من العمر وانا اعمل في هذه المصلحة، يوميتي تتراوح بين ١٥ الى ٢٠ الف ليرة، في حين اصبح سعر علبة البويا التي تكفي ليوم واحد ١٢ الف ليرة بعد ان كانت بـ١٥٠٠ ليرة” واضاف “لدي ابنة لا استطيع تأمين ما تحتاجه ووالدتي مريضة” واضاف ” هذه المصلحة تنقرض، وكل ما احلم به هو مغادرة لبنان”.







