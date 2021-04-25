حزب الله والكبتاغون: رمّانة وحبوب مليانة!

بعد أن أعلنت السعودية عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المصدرة إليها من لبنان عن طريق شحنة رمان، أعلنت المملكة عن منعها استيراد الخضروات والفواكه من لبنان حتى تضمن السلطات اللبنانية وقف التهريب اليها، ما شكّل ضربة قاسية جداً للاقتصاد اللبناني خصوصاً في ظل الأزمة الحالية، اذ بلغت الصادرات اللبنانية إلى السعودية في العام الماضي حوالى ٨٢ مليون و٥٤٩ ألف دولار، كما أن التصدير المباشر إلى السعودية والتصدير عبر أراضيها يشكل نسبة ٥٧٪ من مجمل الانتاج الزراعي في لبنان، وقد بلغت في العام الماضي صادرات لبنان حوالى ٣ مليار و٣٠٠ مليون دولار، احتلت السعودية الوجهة الأولى من حجم هذه الصادرات إلى السوق العربي، بما يشكل ١٣٪ فماذا لو منعت السعودية الاستيراد الكامل من لبنان؟ وماذا لو حذوت حذوها الدول العربية الأخرى خوفاً من تصدير المخدرات إليها؟

إذاً نحن أمام خسارة أكثر من ٨٠ مليون دولار، بالاضافة إلى الكساد المرتقب في الإنتاج الزراعي خصوصاً في الحمضيات والبطاطا. عملية السعودية هذه تدفعنا لسؤال مشروع، ما علاقة حسن دقو المقرب من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في تنظيم “حزب الله” والذي ألقي القبض عليه في العاشر من نيسان الجاري وضبط في حوزته اكثر من ٣ مليون دولار أميركي نقداً في منزله في محلة الرملة البيضاء.

شبهات كثيرة حول “حزب الله” في تجارة المخدرات، زادت أكثر في الآونة الأخيرة بعدما ضبط عدد بارز من قياديه حول العالم بالجرم المشهود متورطين في تجارة المخدرات، وقد استفاد “حزب الله” من سيطرته على مرفأ بيروت بالاضافة إلى سيطرته على مطار رفيق الحريري الدولي لينقل ما يريد عبر طائرات خاصة تحدثت عنها تقارير دولية عدة.