حضّروا دولاراتكم... السّلع الغذائية بالدولار!

مع كل قلبة وموجة للدولار، تتقلب اسعار السلع الغذائية في المحال والسوبر ماركت.. فترى المواطنين يتهافتون لشراء حاجياتهم الأساسية مع كل تراجع في سعر الصرف.. لتقابلها حركة خفيفة في الشراء عند جنونه صعوداً… اما اليوم فقد ينتهي هذا الكابوس مع اللجوء إلى تسعير المواد الغذائية بالدولار..

ففي جو الفوضى السائدة، اقتنعت وزارة الإقتصاد والتجارة بضرورة دولرة السلع الغذائية في السوبرماركات، على ان يُترك للبناني خيار الدفع بالليرة اللبنانية او بالدولار، بعد مطالبات كثيرة من نقابة مستوردي المواد الغذائية…

وعليه اعلن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الاثنين عن هذا القرار مؤكدا بدء العمل فيه، فايجابياته كثيرة سواء على التاجر او المستهلك، خاصة بما يتعلق بتقدير ثمن المنتج بشكل اقرب إلى الواقع، على عكس ما يحصل راهناً.

آملين ان ينجح هذا القرار بالسيطرة على جنون الأسعار المتفلتة في السوق.. اما انتم فحضروا دولاراتكم او ما يوازيها…