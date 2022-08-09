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حليب الأطفال بيد المحتكرين .. الأزمة صارت مستدامة

9 - أغسطس - 2022
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2022 2:28 صباحًا
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تحولت مهنة طبيب الأطفال إلى مستشار لتأمين بدائل لحليبهم،
المادة الوحيدة التي يمكنهم تناولها قبل بلوغهم ستة أشهر من العمر.
يعاني عبد الحفيظ كغيره من الصيادلة من الإحراج في عدم القدرة على إجابة جيرانه وأقربائه الساعين إلى الحصول على علبة حليب

إتصلنا بأحد المسؤولين عن توزيع حليب الأطفال للصيدليات
ودار هذا الحوار فيما بيننا

يكفي رصد أي مدخل لأي صيدلية لمعرفة حجم الأزمة بل حجم الكارثة.

حليب الأطفال رهينة بيد المحتكرين، المحتكرون أنفسهم الذين أتلفوا أطنانًا من غذاء الأطفال منذ عامين طمعًا في بيعه بسعر غير مدعوم

يخشى الشارع اللبناني أن تكون أزمة انقطاع حليب الأطفال المتكررة مقدمة لرفع الدعم كليًا عنه، وفيما تشير أصابع الاتهام إلى المحتكرين من المستوردين يرمي المحتكرون كرة الاتهام في مرمى المصرف المركزي، صاحب قرار الموافقة على صرف الأموال لكل ما هو مدعوم.

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