حنّا يوجّه نداء لوزير التربية… اهمال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

“انا رايح اتعلم لحقق حلمي… انا اسمي حنا النكت عمري 24 سنة، طالب علوم سياسية وعلاقات دولية، ارفض ان يوقفني شيء، وفي ظل جائحة كورونا والتعليم عن بعد، تلجأ الجامعة الى برنامج يحول دون الدخول الى اي موقع باستثناء ورقة الفحص، فكيف يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من استخدام برنامج النطق والتسجيل من قبل الحاسوب؟ اذ ذلك يجبر الطالب على الكتابة بيديه ما يعني تعقيد الامور، وعند طرح المشكلة على الجامعة كان الجواب ان باستطاعتها فقط منح الطالب مزيدا من الوقت، لكن ان كان الامر كذلك يعني وضع الطالب تحت ضغط ليس معتادا عليه”.

“في احد المقابلات قال وزير التربية ان برنامج التعلم عن بعد غير مخول لاجراء الامتحانات” قال حنا لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت، متسائلا “كيف اتخذت الجامعة هذه الخطوة قبل التأكد من انها فعالة لذوي الاحتياجات الخاصة”؟

واضاف “اطمح بالدخول الى الوزارة او المجلس النيابي لكي يعلم الجميع ان اصحاب الهمم افضل من مئة وزير” وشدد على ان “الاعاقة في التفكير وليست في الجسد”.

ووصف حنا نفسه انه من “ذوي تحطيم كل عائق” وقال “ارفض ان يوقفني شيء عن تحقيق حلمي” وشدد على ايصال رسالته الى وزير التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية حيث قال “التعلم عن بعد لا يمكن الاستمرار به، فاضافة الى مشاكل الانترنت توجد المشاكل الشخصية التي نحاول تخطيها اما مع المدرسة والجامعة واما من خلال وزارة التربية، اذ لا يمكننا ان نكمل على هذا النحو”.