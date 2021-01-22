خاص "صوت بيروت انترناشونال"... قتلها بوحشية ثم دفنها في حديقة المنزل!

من بلدة خريبة الجندي في عكار نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت الصورة من الحقل الذي دفنت فيه في الأمس احكام درباس بعدما قتلت على يد مجهول حتى اللحظة في جريمة هزّت الرأي العام، وقال ان “بعض ملابسات الجريمة النكراء لا تزال مخفية، فهناك قطبة لم تضح بعد، وقد سارعت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقاً بالجريمة”.

واضاف “احكام تبلغ من العمر 51 عاما، تعيش مع زوجها داخل منزلهما وهو يمتلك فرناً لبيع المناقيش، وقد حصلت الجريمة في وضح النهار في ظل تواجد السكان في منازلهم نتيجة البرد القارس، ما اتاح للمجرم تنفيذ جريمته براحة تامة” وشرح “عند الساعة الثانية والنصف من نهار امس حضر احد ابناء البلدة لمساعدة احكام في اعمال الحديقة وقد تم ايقافه من قبل مخابرات الجيش”.

ونقل فتفت صورة الحجر الذي ضربت به أحكام على رأسها حيث اثار الدماء لا تزال واضحة عليه، كما تم طعن الضحية عدة طعنات بالسكين ليقوم المجرم او المجرمين بجر وسحل المغدورة لترمى بعدها على الجلول قبل دفنها، وعندما حضر زوج الضحية الى المنزل من دون ان يجدها حيث وجد الابواب مفتوحة وقن الدجاج مفتوح، اتصل باصدقاء المغدورة واقاربه من دون ان يجدها فبدأوا حملة البحث عنها، وعندما وجودوا آثار الدماء علموا ان هناك جريمة، فحضر المعنيون واستدلوا على مكان دفنها من خلال يدها التي كانت خارج التراب وبعدها تم توقيف احد ابناء البلدة.