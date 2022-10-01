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خالتك أم عمّتك؟!

منذ ساعة واحدة
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السؤال القاسي الذي نسأله للاطفال دائماً، من تختار بين الأم والاب؟ دائماً ما يكون الجواب عليه مستحيلاً.
أما السؤال عمّن تختار بين الخالة والعمّة يكون اسهل، فجوابه سريع، من دون تفكير وفي معظم الحالات في مجتمعاتنا يكون الجواب من ناحية الأم، فالخالة “مهضومة، حنونة، قريبة” أما العمّة فغالباً ما توُصف بال”اللئيمة” لكن ينسى الناس أن الخالة “المنيحة” هي نفسها عمّة “لئيمة” لغيرك والعكس صحيح، فلماذا خالتي أقوى من عمّتي؟
الأم هي المحرّك الأكبر لعواطفنا وإختياراتنا كما يشرح الدكتور وائل سلامة. مجتمعنا بطريركيّ في المظهر لكن في الحقيقة أنثويّ إلى العظم بمرتبة عقدة أوديب.
الخالة هي عمّة في نفس الوقت، والعكس صحيح، اذا الجواب الصحيح لهذا السؤال هو أننا نحب والدتنا أكثر من والدنا.

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