خطة عودة النازحين أصبحت جاهزة.. ووزير المهجرين يتهم ميقاتي بعرقلتها

تشكّل نسبة اللاجئين السوريين في لبنان ربع سكان البلاد البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وتعتبر أعلى نسبة في العالم. حمل يتحمله لبنان منذ اندلاع الحرب السورية وتفاقمت نتائجه مع الانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلد , وأصبح من الضروري وضع خطة لاعادتهم الى بلادهم بعدما أصبحت 80% من الاراضي السورية آمنة. هذه الخطة باشر بوضع نقاطتها وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي زار سوريا في الأسابيع الماضية وعاد بجواب ايجابي وبخطة كاملة متكاملة. ولكن السؤال المطروح ما هي الضمانات الأمنية والإجتماعية كي يعود اللاجئ الى بلده؟

خطة شرف الدين فجّرت خلاف الصلاحيات حول موضوع النازحين بين وزارة المهجرين ووزارة الشؤون , ليتدخل ميقاتي خلال الجلسة ويقوّض صلاحيات شرف الدين الذي أكد بدوره ان زيارته الى سوريا كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين ميشال عون وميقاتي.

دمج النازحين السوريين موضوع أثارته بعض الدول كجس نبض أما انعكاسه على المجتمع اللبناني في حال طبق فكارثي وينذر بتوترات أمنية خطيرة.

إذا يبدو ان ميقاتي غير مرحب بعودة اللاجئين الى بلادهم , اما الغايات فستكشفها الأيام المقبلة , وحكمًا من يعرقل عودتهم في ظل العبء الكبير الذي يتحمله لبنان فهو مجرم لن يرحمه التاريخ.







