الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022
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خليل الحلو: المزايدات في ملف الحدود البحرية لن تحمي حقوق لبنان
منذ 23 ثانية
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للتعليق على ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية انضم الينا عبر الهاتف العميد المتقاعد خليل الحلو .
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