الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خليل الحلو: المزايدات في ملف الحدود البحرية لن تحمي حقوق لبنان

منذ 23 ثانية
A A A
طباعة المقال

للتعليق على ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية انضم الينا عبر الهاتف العميد المتقاعد خليل الحلو .

    المزيد من فيديو

    2:40
    الـ SBI تَتقصّى عن سفينة ENERGEAN POWER
    2:19
    قطاع الانترنت يسير نحو الكارثة.. الحلول الموقتة تُنفَّذ في تموز
    2:43
    في بلاد العجائب… مطلوبان للعدالة مؤتمنان عليها!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟