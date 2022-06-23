دقّ جرس الإنذار!

تدق المصادر الاقتصادية جرسَ الانذار، فهناك خطرٌ كبير يلوح في أفق لبنان، الذي يعاني نزيفاً حاداً في الاحتياط النقدي يتراوح في اقل تقدير بين 30 الى 35 مليون دولار يومياً، وهذه الاموال بالتأكيد هي اموال المودعين.

واذا ما استمرّ هذا النزيف من دون ان تبادر الجهات المسؤولة في الدولة، سواء على المستوى الرئاسي او الحكومي او النيابي الى بلورة العلاجات السريعة والفورية لوقف هذا النزيف، فلن يتأخر الوقت ليصل لبنان الى الافلاس الحقيقي.

اليوم باشر الرئيس اللبناني ميشال عون، استشارات نيابية ملزمة مع أعضاء مجلس النواب لتسمية الشخصية التي ستكلَّف بتشكيـل الحكومة الجديدة. اقتصاديا، ماذا بعد الاستشارات، فحجم المأزق القائم، قبل أقل من خمسة أشهر على نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، يُحضّر البلاد لمتاعب جمة، ستكون بدورها غير مسبوقة بطابعها الشامل.

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