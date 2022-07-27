دموع قهر وإذلال سببها ربطة الخبز

دموع هذه السيدة كفيلة بأن تهز عرش الحكام والمسؤولين عن أزمة الرغيق وكل الازمات التي يعاني منها الموطن الذي يقف مرغمًا في طوابير الذل من اجل الحصول على قوت عيشه , الخبز

هذه السلعة الغذائية التي يعتمد عليها المواطن أصبحت مفقودة من السوق وان توافرت فبكميات قليلية لا تلبي حاجته , وللحصول عليها هذا ما يحصل

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام كشف أنّه سيتمّ رفع الدعم عن الطحين بعد 9 أشهر ما يعني أن سعر ربطة الخبز قد يصل إلى 30 ألف ليرة لبنانية، لافتاً إلى أن الاتفاق مع البنك الدولي هو لإيقاف الدعم عن الطحين.

الوضع يتراجع من سيء إلى أسوأ , فبعد البنزين والادوية المياه وغيرها , مست السلطة بأخطر سلعة الا وهي الخبز , هذه السلعة التي ادت الى اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 , واستمرت عشر سنين , فهل تعاد التجربة الفرنسية في لبنان وينتفض الشعب على واقعه المزري.







