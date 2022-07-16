السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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دولارات " اهلا بهالطلة " .. هل ستعوم لبنان هذا الصيف ؟

منذ 7 دقائق
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ليست الحكومة و لا حتى وزارة السياحة الوحيدتين اللّتين تعوّلان على الوافدين و السياح القادمين الى لبنان من ناحية ما يحمله هؤلاء من دولارات طازجة لدعم الاقتصاد،… بل حتى اصحاب المهن و الفنادق والمطاعم والمقاهي ينتظرون قدومهم بفارغ الصبر علهم يغيرون شيئاً من الواقع الاسود الدي نعيشه …

في الوقت الذي يُعتبر لبنان فيه الأغلى معيشياً على سكانه و مواطنيه.. يعتبر الوافدون و السياح اصحاب العملة الخضراء انه الارخص مقارنة مع دول اخرى.. و مع الحركة الكثيفة التي يشهدها مطار بيروت، ينتظر لبنان ثلاثة الى أربعة مليارات دولار ما يوازي قيمة الدعم الذي يطمح للحصول عليه من صندوق النقد الدولي,فهل ستحسن هذه الدولارات سعر الصرف في لبنان؟ او هل ستغير شيئاً؟

اذا و على المدى البعيد قد لا تغيّر هده الدولارات شيئا في الإقتصاد ووضع البلاد ليبقى السؤال أين ستذهب دولارات المغتربين؟ وما هو مصيرها؟ ”

‏ربما أكثر ما تنتظره الدولة من السياح ليس صحة أبنائها بل دولارات و عملة خضراء في وقت ينتظر الأهالي من زائريهم شنط أدوية ومستلزمات بات الحصول عليها حلما في لبنان…

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