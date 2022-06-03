دولار المنتجعات السياحية… تحفيز للسياح و”قعدة بالبيت للمواطن”

دخول المطاعم والمنتجعات السياحية هذه السنة… مش “زي خروجو”.

فقد اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار تعميما يسمح للمؤسسات السياحية بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق السوداء أو بالدولار الأميركي بغية تحفيز السياحة.

ما يعني مثلا انه اذا كان المواطن يحتسي القهوة في أحد المطاعم وبدأ سعر الصرف بالارتفاع، فمع كل رَشْفَةِ قهوة سترتفع الفاتورة.

اما نقيب أصحاب المجمّعات السّياحيّة البحريّة جان بيروتي فرحب بقرار وزير السياحة واكد انه عمم هذا القرار على النقابات السياحية كافة

في الموضوع المالي التقني اشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الى ان انعكاس هذا القرار سيكون كارثيًا على المواطن اللبناني

اذا وبعيدًا من القرار فإن لبنان مقبل على موسم سياحي واعد من المتوقع ان تصل ايراداته الى الاربعة مليارات دولار، ما سينعكس ايجابًا على الوضع المالي المأزوم