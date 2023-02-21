الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
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دولرة أسعار السلع في السوبر ماركت بإنتظار آلية جديدة من قِبَل وزارة الاقتصاد

منذ ساعة واحدة
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كما معظم القطاعات في لبنان التي اتجهت نحو دولرة أسعارها، ستبدأ محال السوبرماركت أيضاً بدولرة سلعها، من خلال اعتماد التسعير بالدولار على أن تُصدِر وزارة الاقتصاد الآلية الجديدة المتبعة، وأهمها أن تُعلِن سعر الصرف المعتمد على مدخل المحال التجارية، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، معلناً أنه سيتم وضع الآلية الواضحة حول التسعير بالدولار، وبناء عليها تضع محال السوبر ماركت في كل يوم سعر الصرف على بابها وبشكل واضح أمام المواطن.

قانوناً تُعتبر هذه الخطوة غير مخالِفة، إذا تم التسعير بالدولار، لكن مخالَفة القانون تكون عبر إجبار المستهلك على الدفع بالدولار.

هل دولرة اسعار السلع هو الحل؟

هل هذا القرار ينصف المستهلك أم التاجر؟

اذاً تنفيذ قرار دولرة الأسعار في السوبرماركت بات قريباً، فهل سيلتزم أصحاب السوبرماركات بهذا القرار؟ وهل فعلا ستفتح باب المنافسة مما سيصب لمصلحة المواطن، أم أنّ هكذا اجراء سيكون بمثابة باب جديد للنصب والاحتيال؟

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